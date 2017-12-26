Лукашенко считает неприемлемым отношение к российским спортсменам

Вчера, 21:53

Александр Лукашенко очень резко высказался о ситуации, которая сложилась вокруг российской олимпийской сборной. Белорусский президент заявил, что такое отношение к спортсменам является дискиминацией.

Вокруг российской сборной, которая должна была отправится на Олимпийский игры в Южную Корею в 2018 году, разгорелся скандал. Руководство МОН приняло решение об отстранении сборной от участия из-за допингового скандала.

Во время встречи с президентом России Александр Лукашенко заявил, что весь белорусский народ близко к сердцу воспринимает все переживания россиян. Несправедливость, которая коснулась олимпийскую сборную РФ возмутила спортсменов из Белоруссии. Такая ситуация приведет к тому, что во многих видах спорта просто не будет конкурентной борьбы.

Все решения, которые принимает руководство России в отношении участия спортсменов в Олимпиаде, полностью поддерживает Лукашенко. Напомним, что достоверных доказательств применения запрещенных препаратов российскими спортсменами нет, что делает не совсем достоверными данные МОК. Добиваться справедливости Лукашенко советует в международных судах.