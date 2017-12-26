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Порошенко надеется на благоприятный исход обмена пленными в Донбассе

Вчера, 20:15

Свою надежду на успешное завершение процедуры обмена пленными в Донбассе высказал семьям удерживаемых в ДНР украинских бойцов президент Украины Пётр Порошенко. Глава государства заметил, что на возвращение военных домой было потрачено немало усилий.

В своём аккаунте в Facebook украинский лидер отметил, что представители контактной группы круглосуточно обсуждали вопросы по обмену пленными, и именно благодаря их профессионализму удалось добиться решения этого вопроса. Порошенко подчеркнул, что борьба за каждого бойца была «изнурительной».

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря. Он констатировал, что переговоры между сторонами прошли успешно, добавив, что посредником в них был украинский бизнесмен Виктор Медведчук.


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