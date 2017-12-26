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Минкомсвязи озвучил причину блокировки аккаунтов Кадырова

Вчера, 19:41

Минкомсвязи озвучил причину блокировки, которой в последнее время подверглись в Сети аккаунты Рамзана Кадырова. Согласно информации, размещённой данным ведомством, причиной для этого стали политические решения.

Сообщение об этом сделал Николай Никифоров, являющийся главой в Минкомсвязи. По его информации, то, что аккаунты Рамзана Кадырова оказались заблокированными в таких популярных соцсетях, как Instagram и Facebook, является поводом для того, чтобы правовая оценка данного факта была дана представителями прокуратуры и Минюста РФ.

Профиль главы Чечни стал заблокирован для доступа его подписчиков в данных соцсетчях уже с субботы. Министр сообщил своё мнение о том, что это, вероятнее всего, связано с тем, что Кадыров попал в новый санкционный список от США. Впрочем, сообщил он, это является всего лишь догадкой, поскольку официальных подтверждений данному факту на официальных сайтах сервисов пока не размещено.

В то же время Никифоров делает предположение, что уже и интернет не может находиться вне зоны воздействия политиков отдельных государств. Но он не делает выводов. Их, в правовом аспекте, как он полагает, должны сделать специалисты прокуратуры и Минюста РФ.


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