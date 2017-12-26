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Путин присвоил Марии Захаровой новый дипломатический ранг

Вчера, 17:20

Российский лидер Путин своим указом присвоил Марии Захаровой, являющейся официальным представителем МИД России, очередной новый дипломатический ранг. Эта информация стала известно из указа, который недавно разместили на официальном сайте соответствующего ведомства.

В данном сообщении речь идёт о том, что Марии Захаровой присваивают новый дипломатический ранг. Теперь она является полномочным и чрезвычайным посланником первого класса. Перед этим Захарова обладала рангом посланника второго класса.

Ранее стало известно, что президент РФ Путин после Кремлёвской ёлки случайно встретился с юными посетителями и некоторое время пообщался с ними. Глава РФ рассказал им о том, каково это работать руководителем целой страны.


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