После Кремлёвской ёлки Путин пообщался с детьми

Вчера, 16:45

После Кремлёвской ёлки президент РФ Путин пообщался с детьми и рассказал им, каково это руководить целой страной.

Сегодня, 22 декабря, дети посетили основной новогодний праздник в РФ. После мероприятия ребята пошли на Соборную площадь, где их развлекали аниматоры. Это была часть программы. После этого ребята отправились на «ГУМ-каток». Путин оказался на площади, идущим на очередное заседание правительства. Для всех присутствующих его появление стало настоящей неожиданностью. Дети окружили Путина и стали выкрикивать свои вопросы. Всего на этой короткой встрече было 200 детей от 7 до 14 лет.

В свою очередь, глава РФ спрашивал у ребят, кто и откуда приехал в Москву. Ребята же, в свою очередь, спрашивали о мнении Путина о хоккее. Он ответил, что любит его. Один из особенно политически сознательных детей спросил у Путина про оппозицию. В ответ он сказал, что к здоровой оппозиции он относится с уважением.

Кто-то из ребят спросил, трудно ли быть президентом и управлять страной. Глава РФ ответил, что нет, потому что в ней живут такие дети, как присутствующие. Затем Путин сказал, что он едет в дом правительства, чтобы там поздравить всех с Новым годом. Дети всё шумели и выкрикивали свои вопросы.

В конце случайной встречи Путин и ребята кричали хором: «С Новым годом!».