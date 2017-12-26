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Михаил Ходорковский выступил против идеи бойкота президентских выборов

Сегодня, 14:16

Михаил Ходорковский выступил против идеи бойкота выборов на пост президента РФ-2018.

На своей официальной страннице в Twitter Ходорковский написал, что нужно встать с дивана и начать высказывать свою позицию в реальной жизни. Он также отметил, что любой гражданин, руководясь своими правами и свободами, может агитировать за любое законное действие.

Ранее известный политик Алексей Навальный, которому Центризбирком отказала в регистрации на пост кандидата в президенты, призвал всех людей не просто к обычному бойкоту, а к настоящей забастовке избирателей. Навальный также не исключает, что в ближайшее время в России будут проведены массовые масштабные акции протеста.


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