Безруков и Емельяненко пополнят инициативную группу Путина

Сегодня, 13:58

Широко известный актер Сергей Безруков и спортсмен Федор Емельяненко пополнят инициативную группу президента России Владимира Путина. С соответствующим предложением к отечественным звездам кино и спорта обратился Кремль.

Администрация Путина продолжает пополнять инициативную группу своего кандидата в президенты-2018 новыми известными лицами. Принцип попадания в элитный перечень довольно прост: если ты знаешь ВВ, а ВВ знает и уважает тебя – двери в инициативную группу открыты. В настоящее время Путин обзавелся поддержкой хоккеиста Овечкина, олигарха Усманова и прочих известных личностей. Раздумывают над присоединением к инициативной группе действующего президента РФ актер Сергей Безруков, боец в клетке Федор Емельяненко, режиссер Владимир Хотиненко, фехтовальщица Софья Великая, балерун Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев и прочие.

Отмечается, дабы примкнуть к инициативной группе Путина, необходимо лично присутствовать на соответствующем мероприятии. Однако для определенных лиц даже это условие выполнять не обязательно.