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Путин встретится с семьёй погибшего в Сирии лётчика Пешкова

Сегодня, 13:44

Президент РФ Путин сегодня, 26 декабря, проведёт встречу с вдовой и детьми погибшего в Сирии лётчика Олега Пешкова. Эту информацию рассказал корреспондентам Дмитрий Песков, занимающий пост пресс-секретаря главы государства.

Турецкий F-16 сбил российский самолёт СУ-24 ещё в ноябре 2015 года над территорией Сирии. Истребитель упал неподалёку от Турции, в 4-х километрах от границы.

Пилот Олег Пешков, чтобы спастись нажал на кнопку катапультирования. Во время падения его расстреляли боевики с территории, которая была под контролем сирийских туркменов. Погибшему пилоту решили присвоить звание Героя России.

Дмитрий Песков рассказал, что российский глава сегодня, 26 декабря, встретится с семьёй погибшего лётчика, с его вдовой Геленой и с детьми, который погиб трагически во время выполнении своего военного долга.


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