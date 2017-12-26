МИД РФ: США желает «поднять цену» конфликта на Донбассе

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В своём недавнем интервью Григорий Карасин, занимающий должность замглавы МИД РФ, заявил, что российское правительство разочаровано решением США выделить для Украины крупнокалиберные винтовки.

Карасин сообщил, что решение властей США выдать одному из производителей оружия лицензию на поставку крупнокалиберных снайперских винтовок для украинских военных очень разочаровало его ведомство.

Чиновник думает, что Вашингтон таким образом желает «поднять цену» войны на Донбассе. По мнению Карасина, такая логика может быть опасной, потому что она ведёт не к миру, а к военному урегулированию конфликта и восстановлению границ. Кроме всего этого, замглавы российского МИД сделал громкое заявление, что на Донбассе в составе армии Украины задействованы инструкторы из НАТО, Канады и США.

Власти Соединённых Штатов Америки недавно решили поставлять для украинских военных крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1. Конечно же название фирмы-изготовителя данного вида оружия не разглашается.