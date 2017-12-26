Патрушев рассказал, из каких стран поступали ложные звонки о минировании

Сегодня, 11:20

Николай Патрушев, занимающий должность секретаря Совета безопасности РФ рассказал, что больше всего ложных звонков и сообщений о бомбах в зданиях поступали с территорий Японии, Турции, Украины и США.

В своём недавнем интервью Патрушев заявил, что его ведомство провело расследование, в ходе которого стало известно, что чаще всего звонки с угрозами о взрывах поступали из других государств по средствам IP-телефонии. Этими государствами является Япония, США, Турция и Украина.

По словам чиновника, также звонки о бомбах в зданиях поступали из 75-ти различных российских регионов. Всего ложно было заминировано 2,5 тысячи объектов и эвакуировано в районе 1 миллиона человек.

Секретарь Совета безопасности РФ также отмечает, что российские правоохранители активизировались во взаимодействии с их иностранными партнёрами. Целью является привлечение виновных к ответственности.

Ещё в октябре Николай Патрушев сообщал, что суммарный ущерб от звонков о минировании зданий равнялся 300 миллионам рублей.