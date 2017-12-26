Трамп заявил, что Америка становится «великой» быстрее, чем ожидалось

Сегодня, 09:05

Америка приобретает статус «великой» быстрее, нежели предполагалось ранее. Об этом в своём twitter-аккаунте написал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что надеется на то, что американцы хорошо проводят Рождество, которое, напомним, в Штатах большинство празднует 25 декабря. Политик призвал сограждан уже на следующий день вернуться на работу и снова сделать Америку великой. В то же время он констатировал, что этот процесс проходит быстрее, нежели это ожидалось. Накануне выборов 2016 года, команда Трампа активно использовала лозунг «Сделаем Америку великой вновь».

Ранее Дональд Трамп удивил общественность, заявив, что США победили в двух мировых войнах, а также «поставили на колени» коммунизм. По его словам, американскому народу есть чем гордиться.