Додон рассказал о сценариях нормализации отношений с РФ

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Президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что отношения его государства и России нормализируются в следующем году. Лидер молдаван рассказал о двух сценариях, по которым может произойти столь важное для сторон событие.

Напомним, в текущем году Молдова приняла ряд антироссийских законов, запрещающих определенным гражданам РФ въезжать на территорию государства, признающих Дмитрия Рогозина (вице-премьера России) персоной нон грата и депортирующих 5 представителей дипломатической миссии Москвы.

Однако, согласно мнению Игоря Донона, в следующем году отношения России и Молдовы могут нормализироваться сразу по двум сценариям. В первом случае, стороны приступят к переговорам сразу после новогодних праздников. Молдавский президент уже обсудил данный сценарий с премьер-министром страны, считающим его довольно перспективным.

Во втором случае, Кишинев сделает шаг навстречу Москве сразу после парламентских выборов, запланированных на весну 2018 года. При любом раскладе, Додон уверен в успешной нормализации молдавско-российских отношений.