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Аксенов: В Крыму существует много «спящих» террористических ячеек

Вчера, 22:44

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о наличии множества террористических ячеек на полуострове, которые находятся в «спящем» режиме. Также он назвал несколько аспектов, которые мешают борьбе с проблемой терроризма.

Сергей Аксенов в своем диалоге с СМИ подчеркнул, что положение борьбы с международным терроризмом является одним из главных заданий на сегодняшний день. Руководитель Крыма не забыл рассказать и о тех факторах, которые могут стать глобальным препятствием на пути искоренения терроризма. Политик сообщил, что в Крыму много «спящих» террористических ячеек. Благодаря некоторым факторам, они могут запросто активизироваться в определенное время.

Одним из таких факторов, по мнению Аксенова, является существование международных террористических организаций в Крыму. Не менее важным условием выступает и активизация антироссийских санкций силовиками на Украине. К полной борьбе с международным терроризмом может привести только объединение.


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