Путин планирует ввести утилизационный сбор на бытовую технику

Вчера, 21:09

Владимир Путин предложил депутатам приложить усилия в разработке проекта по утилизационному сбору с граждан РФ за крупную бытовую технику. К такому решению нужно прийти, по мнению главы государства, по причине существующего обременения экономика на сегодня.

Президент на очередном заседании парламента предложил парламентариям ответственно отнестись к вопросу утилизации крупной бытовой техники. По словам главы Кремля, возможным становится введение утилизационного сбора с граждан.

Эти средства дадут возможность стабилизировать экономику. Ответ и предложения парламентариев в ближайшее время будет ждать инициатор обсуждения утилизационного сбора Владимир Путин.