В Иркутске 653 человека «за» выдвижение Навального на пост президента

Вчера, 19:40

«За» выдвижение Алексея Навального на пост президента подписались 653 иркутянина. Люди организовано собрались 24 декабря возле памятника Александру III и изъявили свое желание письменно.

Жители Иркутска высказали свое мнение «за» выдвижение оппозиционера и блогера Алексея Навального на пост президента. Под петицией подписались 653 иркутянина, которые организованно собрались 24 декабря возле памятника Александру III и изъявили свое желание письменно. Теперь, после консолидированной работы 20 городов страны в вопросе поддержки политика, Навальный может рассчитывать оказаться одним из участников избирательной кампании к выборам 2018 года. Однако теперь нужно получить официальное разрешение главы центризбиркома России Эллы Памфиловой.