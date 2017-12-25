Генпрокурор Чайка написал письмо Председателю Европейского парламента Антонио Таяни

Вчера, 18:57

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка обратился в официальном письме к председателю Европейского парламента Антонио Таяни с просьбой решить вопрос с заявлением от 17 депутатов по делу о сотрудничестве России и Кипра.





В своём письмо, как стало известно журналистам «ВистаНьюс», Юрий Чайка настоятельно просил Председателя пересмотреть заявление от 17 депутатов ЕП. 26 октября указанные депутаты обратились к президенту Кипра. В обращении они указали «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов». Генпрокурор напомнил парламентариям, что РФ сотрудничает с Республикой на основе Европейской конвенции от 1959 года и Договоре между СССР и РК о правовой помощи по уголовным делам.



Юрий Чайка назвал мотив обращения прямым вмешательством во внутренние дела Республики Кипр. Из письма: «Мало того, оно демонстративно подано в интересах лица (Уильяма Браудера – прим. ред.), в отношении которого в строгом соответствии с российским законодательством и международным правом осуществляется уголовное преследование за совершение им ряда тяжких налоговых и других экономических преступлений».