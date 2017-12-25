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Аксёнов обвинил крымское ГУП в хищении 100 млн рублей

Вчера, 16:22

В хищении государственных средств на сумму более 100 миллионов рублей обвинил сотрудников Института стратегического планирования Крыма глава республики Сергей Аксёнов. На очередном заседании республиканского Совета министров он потребовал от руководителей местных администраций «разогнать» ГУПы.

Аксёнов уточнил, что в данный момент в ситуации разбирается Антикоррупционный комитет. Главам ведомств он поручил прекратить любое сотрудничество со структурами Института стратегического планирования, поскольку они, по мнению главы Крыма, никакой пользы не приносят, а лишь осуществляют хищения государственных средств.

Отдельно руководитель региона обратил внимание Совмина на состояние работы МУПов в Симферополе. Аксёнов отметил, что требует проверки деятельность чиновников, которые одобряли или способствовали выделению финансирования предприятий, которые «вообще не нужны». По его словам, на местах своевременно должны были быть приняты соответствующие управленческие решения по оптимизации работы этих структур.


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