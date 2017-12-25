Вчера, 16:11

Глава Российской Федерации Владимир Путин сделал важные кадровые перестановки. Указ был подписан сегодня, и в силу вступает с 25 декабря.

Им был подписан новый указ, согласно которому мэр Воронежской области Алексей Гордеев прекращает складывает свои полномочия. После 3120 дней работы на данном посту, Александр Гордеев самостоятельно решил оставить данную должность, о чем и подал заявление президенту. После досрочного прекращения своих функций в данном регионе, его назначили полпредом главы государства в Центральном округе Российской Федерации, тем самым он заменил там Александра Беглова. Его перевели на должность представителя президента в Северо-Западном округе страны, так как его предшественник, Николай Цуканов, стал одиннадцатым помощником Владимира Путина.

В Воронежском регионе пока работает временный мэр Александр Гусев, в качестве и.о. мэра области. В Кремле сегодня состоялась встреча между президентом и Александром Гусевым. Он будет занимать данную должность до избрания лица в качестве будущего губернатора и его официального назначения.