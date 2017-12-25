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Путин выступил за свободу в интернете

Вчера, 21:43

Владимир Путин, президент Российской Федерации, считает, что интернет должен быть доступен для каждого, однако распространение киберпреступности нужно пресекать.

Владимир Путин считает, что в наше время не стоит снижать уровень свободы в интернете. Каждый человек в праве заниматься в сети тем, чем пожелает, однако это не снимает ответственности с пользователей, которые занимаются противозаконной деятельностью.

Глава РФ призвал преследовать иностранные компании, которые пытаются скомпрометировать Россию. Кроме того, доступность интернета может спровоцировать рост киберпреступности. Для борьбы с незаконной деятельностью Путин предлагает создать специализированные службы, но свободу в интернете не снижать.


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