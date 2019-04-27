Ещё один «Кадыров»: Призыв Симоньян «вернуть русских» обернулся угрозами в её адрес

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Громкий восторг Маргариты Симоньян и аргументы в пользу российского гражданства для жителей ЛДНР многим не понравился.

В своей нашумевшей публикации журналистка полностью поддержала решение Путина об упрощённом оформлении паспортов РФ для граждан непризнанных республик. Маргарита призвала руководство страны не останавливаться и вернуть в Россию всех русских, предоставив им гражданство. Симоньян привела массу доводов в пользу своих слов, напомнив, что многие государства «раздают» свои паспорта, руководствуясь этнической принадлежностью людей – Израиль, Германия, Греция, Венгрия. Вполне естественный процесс, когда представители одной культуры, языка, истории вновь соберутся в одной общности.

Журналистка уверена, что привлечение русских в состав РФ позволит решить обострившуюся проблему с демографией. При этом, её неосторожный, но поддержанным многими прогноз, стал причиной возмущения определённых кругов, ревниво выискивающих «блох» в каждом высказывании. Симоньян выразила уверенность, что в ближайшем будущем, при сложившейся ситуации, РФ может стать мусульманской страной, а президентом вполне вероятно будет известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.

Это и стало причиной критических высказываний в её адрес, основанных на застарелых претензиях о её якобы «армянском» предубеждении к исповедующим ислам. Мало того, её горячий патриотический призыв предоставить гражданство русским, обернулся угрозами в её адрес. Представитель некоего интернет-ресурса заявил, что Симоньян должна отказаться от своих слов и принести извинения. При этом, его подстрекательство адресовалось мужчинам Северного Кавказа. Этот «боец» с женщиной невольно позиционировал себя как ещё одного Рамзана Кадырова, также требующего извинений по разным поводам. Маргарита спокойно отреагировала на угрозы и раздумывает, не обратиться ли в правоохранительные органы. Журналистка поведала, что это издание финансируется из-за рубежа и, по некоторым сведениям, базируется в Праге.