Королева довольна? Бородина унизила мирового дизайнера Якимчук из-за «плоских» форм

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Фанаты уверены в этом. Смеясь над «Интеллигентным посылом» Натальи на фотографиях, Ксения показала себя не в лучшем свете.

В новом выпуске программы «Осторожно, Собчак!» телеведущая Бородина заострила внимание на словах знаменитого дизайнера одежды Натальи Якимчук. Девушка работает в Каннах, Монако, Лос-Анджелесе, Москве и в многих других городах моды.

Ксения опубликовала в своих историях instagram видео, где напрямую высмеивает слова девушки: «Если бы у меня была огромная грудь, был бы посыл секса на фотографиях, а у меня интеллигентный посыл». Фанаты неоднозначно оценили реакцию королевы Бородиной, считая, что своим смехом она унизила модель и мирового дизайнера Якимчук из-за «плоских» форм.

Так же стоит отметить, что многие пользователи заострили своё внимание на новой фотографии Бородиной в профиле, где она явно акцентирует внимание фанатов на своих губах. Ведущая завила, что после увиденной фотографии люди не смогут уснуть из-за её прекрасных форм и внешности. Впрочем, возможно этому есть другая причина.

Популярность губит личность у многих девушек, которые начинают переусердствовать восприятием своей внешностью. Сильное чувство собственной важности отталкивает фанатов, ведь это больше не тот простой и «свой» человек, который так к ним близок. Возможно, что Ксения страдает «звёздной болезнью», и фанаты скоро отвернутся от неё.

Нельзя отрицать, что Бородина действительно красивая и популярная девушка, которая завоевала сердца фанатов своими скандалами и остроумным умом. Однако ведущая довольна своей самооценкой и не собирается её менять.