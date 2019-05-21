Айза Анохина рискует исчезнуть с телеканала «Супер»

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Колкие высказывания в адрес Собчак могут стоить телеведущей места на канале.

Совсем недавно Ксения Собчак стала частью команды телеканала «Супер». Сначала телеведущая снялась в сериале «Содержанки», а уже сейчас стала генеральным директором канала. В данный момент телеканал имеет достаточно низкие рейтинги, но Собчак уверена, что теперь все наладится. Возможно, «Супер» действительно станет более популярным каналом благодаря Ксении, ведь она опытная журналистка, а ее шоу «Осторожно, Собчак!» становится все известнее на YouTube.

Кроме приобретения нового члена команды его могут ждать и потери. Популярная ведущая Айза Анохина рискует исчезнуть с эфиров. Это может произойти из-за упоминания о Собчак в одной из ее песен. В своей песне Boeing Айза довольно негативно высказалась касаемо светского общества и конкретно Ксении.

«Кристину Си надо бы назад в Ереван, она пропадет, как Ксения Собчак у цыган.» – поет Анохина. Вполне возможно, что Ксения не забыла о нелицеприятном упоминании о себе в песне Айзы, а тогда это действительно может стоить девушке места на телеканале «Супер».

Айза Анохина стала наиболее популярной благодаря браку с известным рэп-исполнителем Гуфом. После развода девушка начала стремительно развиваться в различных направлениях. Сейчас Айза Анохина является певицей, дизайнером, бьюти-блогером, телеведущей. Хотя карьера на телеканале «Супер» не единственный доход телеведущей, перспектива потери сотрудничества с ним, не очень заманчивая.