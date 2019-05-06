Асмус «наказывает»? Харламов может прекратить общение с Батрудиновым из-за наставлений жены

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Деспотичная и своенравная – фанаты считают, что Кристина запретит мужу «дружить» с Тимуром, чтобы тот уделял больше времени для семьи.

Асмус и Харламов женились в 2013 году. Батрудинов и Харламов вместе на сцене намного больше. Резиденты Comedy являются не только коллегами «по цеху» и друзьями, но и даже родственниками. Тимур является стал крестным дочери Гарика и мужчины теперь приходятся друг другу кумовьями.

Ни для кого не секрет, что мужская дружба является самой крепкой. Тем более проверенная годами, как у Гарика и Тимура. Но у ребят не все так гладко, как кажется на первый взгляд, считают поклонники.

После женитьбы Гарика все не могло остаться как прежде. На первом месте у мужчина теперь должна стоять семья, что, судя по всему, не сильно волнует комика. Судя по его Instagram, в жизни Харламова мало семьи, а фотографии с ней в жестком дефиците.

Гарик может прекратить общение с Батрудиновым из-за наставлений жены. Кристина Асмус славится своим деспотичным характером. Можно предположить, что в их семье именно она выступает в роли главной и «строит» и «наказывает» мужа. Своенравная Кристина могла с легкостью запретить общение мужа с другом, чтобы он больше времени проводил с ней и с дочкой.

Неудивительно, что Гарик скорее всего «послушается» жену и перестанет «дружить» с Тимуром, ведь выбор в сторону семьи все кажется более правильным и разумным. Трудно представить, что станет с совместным шоу Харламова и Батрудинова после прекращения их долгой дружбы.

«Нерушимый» союз юмористов в один момент стал висеть на волоске, считают фолловеры. Хоть в народе и говорят, что друзей не меняют на женщин, но в ситуации с Асмус и Харламовым, видимо, пользователей сети ждет другой исход.