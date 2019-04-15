«То ли ракурс поплыл, то ли пригубил»: Богомолов после расставания с Собчак «пустился во все тяжкие»

Сегодня, 04:35

Пользователи считают, что Константин, таким образом, переживает разрыв с телеведущей.

Еще совсем недавно режиссер и скандальная телеведущая перестали скрывать свои любовные отношения от публики. Влюбленных подозревали еще с прошлого года, но они только сейчас решили перестать «бегать от камер». На дне рождения у общего знакомого Богомолов выступил с заявлением, в котором признался Ксении Собчак в любви, спел песню Филиппа Киркорова «Если хочешь идти-иди. Если хочешь забыть-забудь…» и слился в нежном танце с новой пассией.

Буквально неделю назад пара вместе отдыха. Телеведущая отправилась сопровождать Богомолова и его дочь, с которой она впервые и познакомилась, по Европе. Однако сейчас в отношениях знаменитостей, похоже, наступил кризис.

Только пользователи закончили радоваться за телеведущую, что ей удалось найти свое счастье и любовь, как в сети появилась новая информация, вызывающая небольшой ажиотаж. Сейчас все говорят о том, что Богомолов и Собчак разорвали свои отношения и режиссер «пустился во все тяжкие».

Поклонники решили так, опираясь на фотографию Константина в социальной сети Instagram, на которой мужчина выглядит «выпившим», и на то, что сейчас возлюбленные находятся порознь: Ксения в Кении, Костя в Петербурге.

«То ли ракурс поплыл, то ли пригубил», «Да с Ксюшей расстался вот и отрывается, с такой ношей жить, морально задавит», «Почему вы в разных местах? Ксюша и вас разлюбила?», - задаются вопросом пользователи.

Также есть предположения, что режиссер в скором времени вернется к своей бывшей жене, как «отойдет» от расставания с бывшей ведущей «Дома-2». Ранее некоторые говорили о том, что Константину не следует связывать свою жизнь со скандальной «бабой» и хамкой, которая с каждым разом появляется в более громких конфликтах и во всех сводках новостей.

Теперь мужчине приходится «запивать» свое горе и искать утешение в «волшебных напитках».

Однако сама Собчак и Богомолов стараются держаться от вопросов настырных поклонников подальше, стараясь не комментировать подробности своих любовных отношений. Возможно, что сейчас пара просто отдыхает друг от друга, но в скором времени вместе выйдут в свет.