Проект «Путь героя» отправит 50 столичных школьников по местам боев героев Великой Отечественной войны

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18 июля Исаак Калина ответит на вопросы журналистов после пресс-конференции о реализации проекта «Путь героя». Публично защитив маршруты, составленные по местам боев, историческим и памятным местам Великой Отечественной войны, полсотни московских школьников отправятся в поход. О целях проекта и его этапах расскажут 18 июля в 15.30 в Департаменте образования и науки Москвы.

В конференции принимают участие директор Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро, директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская, педагоги и директора школ столицы и школьники, которые примут участие в проекте. Представители СМИ также узнают о том, как разрабатывают маршруты и какова роль школьников в этом процессе, а также о том, как будет проводиться публичная защита маршрутов. Представителей СМИ также приглашают принять участие в селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы под руководством Исаака Калины.