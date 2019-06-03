О работе Экологического Технопарка «Шиес» население и партнеры могут узнать в информационном центре проекта

Сегодня, 10:25

О возможностях нового проекта и работе инфоцентра рассказал генеральный директор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев: «Мы приглашаем к диалогу всех, кого беспокоит ситуация, сложившаяся с мусором в Архангельской области, всех, кто хочет видеть Поморье чистым и экологически благополучным», - отметил он.

Открытие информационного центра Экотехнопарка «Шиес» в Яренске – это очередной этап программы по реализации программы информационной открытости и взаимодействия с местными жителями и представителями экологических организаций. На открытии инфоцентра также присутствовали заместитель генерального директора Геннадий Титов и председатель Фонда развития Ленского района Сергей Литвинов. Представители инвестора, отвечающие за разные аспекты реализации проекта, ответили на все вопросы, связанные со строительством и эксплуатацией объекта. Напомним, цель создания современного ЭкоТехноПарка связана с применением в Архангельской области передовых технологий по переработке мусора. Инициатива инвесторов адресована не только жителям Яренска, но всем жителям Архангельской области. Также в планах – открытие инфоцентра на станции Шиес.