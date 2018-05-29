Компанию TOY RU на ПМЭФ представила бизнесвумен Алиса Лобанова

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Бизнесвумен Алиса Лобанова на обложке майского номера журнала АиФ City.



На днях в Петербурге открылся международный экономический форум, на который традиционно съехался весь цвет российской политики и бизнеса, а также множество европейских экспертов. Спектр вопросов и областей – самый широкий: от международной экономики до конкретных прикладных задач в области ведения малого бизнеса, от оборонной промышленности до игрушек.



«Игрушки – хороший бизнес, бизнес – не игрушки!» - философия одной из самых успешных российских бизнесвумен Алисы Лобановой, которая на ПМЭФ представила компанию TOY.RU, крупнейшего в России интернет-магазина игрушек. Будучи харизматичным руководителем и творческим предпринимателем, Алиса Лобанова являет собой американскую мечту: начать все с нуля в совершенно новой области и достичь цели в рекордные сроки.



О своем профессиональном пути в «игрушечном» деле и тонкостях семейного бизнеса она рассказала в своем интервью для читателей журнала АиФ City. Просто о сложном, и честно о непростом – так может откровенничать только поистине сильная и уверенная в себе женщина.