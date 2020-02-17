Фуд-блогер поделился рецептом сочной грудки в духовке

Сегодня, 13:22

Куриная грудка славится своей сухостью, но это исправит всего один продукт.

Фуд-блогер с миллионной аудиторией поделился секретом, как сделать куриную грудку в духовке сочной и золотистой. Понадобится для этого половинка лимона и укроп. Эти продукты нужно правильно применить, тогда курица получится сочной и мягкой. Лимон необходимо разрезать пополам. Одну половинку, которая понадобится для курицы, посыпать сахаром. Понадобится примерно 1 чайная ложка. Оставить в таком состоянии на 5 минут. Укроп нарезаем максимально мелко.

Режем несколько раз, чтобы укроп превратился практически в порошок. Грудку перед обработкой мыть не нужно. Курицу сразу кладем на противень, простеленый пергаментом или фольгой. Половинкой лимона поливаем грудку, выдавливаем весь сок. Оставляем на 3 минуты. После солим и перчим. В конце посыпаем влажную курицу укропом.

Предварительно духовку разогреваем и отправляем туда курицу на 30-40 минут. Грудку нужно проверять каждые 10 минут, чтобы она не сгорела. Курица считается готовой, когда ее поверхность покрылась золотистой корочкой. По готовности мясо подаем к столу. Фуд-блогер советует пользоваться этой хитростью каждый раз, даже если готовится не грудка, а другие части курицы. Лимон придает мясу легкую кислинку и делает его более сочным. А укроп отвечает за аромат и золотистую корочку.