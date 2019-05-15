РКН аблокировал сервисы Xbox - пользователь

Вчера, 20:27

Россиянину удалось выяснить причину во время общения с представителями Билайна.

Пользователь сети в переписке с представителем сотового оператора пришел к выводу, что РКН зблокировал сервисы Xbox. Поскольку в ходе беседы было установлено, что Билайн к этому не имеет отношения, и блокировок им не осуществлялось, то вся вина россиянином была возложена на ведомство. Именно Роскомнадзор в последнее время нацелен на борьбу с интернетом и его содержимым.

Правда, от РКН досталось не только игровым сайтам. Ранее ведомство заблокировало сетевое издание Vistanews, предварительно не выслав предупреждение, как это предусмотрено законом. Оказалось, что Роскомнадзор позволил себе на две недели без решения суда ограничить доступ к сайту на территории РФ, чем вызвал гнев постоянных читателей. Благодаря последним доступ к Vistanews был все же восстановлен.