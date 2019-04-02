Оператором дорожной карты по 5G отдали «создателям железа» из Ростеха

Сегодня, 16:06

Как пишет РБК, завершен конкурс по выбору исполнителей, которые будут обязаны представить дорожные карты по нацпрограмме «Цифровая экономика». Федеральная программа предусматривает разработку программ по девяти основным технологиям. К слову, за семь контрактов из девяти исполнители готовы взяться за символическую оплату: на конкурсе они предложили сумму в один руль и одну копейку.

За реализацию федерального проекта отвечает «Росатом» вместе с «Ростехом». В списке также институты и университеты, Сбербанк и «Иннополис» в Татарстане. Национальный центр информатизации «Ростеха» возьмется за разработку и реализацию проекта «5G». Как отметили в НЦИ «Ростеха», выбор их в качестве оператора дорожной карты по 5G-технологиям позволит избежать разрыва между планом и реализацией. Напомним, Ростех является в России крупнейшим игроком как в разработке, так и в производстве телеком-оборудования. Проекты будут представлены в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» в Казани в мае этого года.











