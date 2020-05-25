В Саратовской области по подозрению в убийстве любовника задержана женщина

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Трагедия разразилась в городе Красноармейске.

Представители СК по Саратовской области возбудили уголовное производство после госпитализации местного жителя с травмами головы, а также ножевыми ранениями в живот и грудную клетку. Госпитализировали пострадавшего 23 мая, во второй половине дня, из дома в 5-м микрорайоне. Спустя несколько часов он скончался.

Правоохранительные органы утверждают, что также задержали по подозрению в убийстве женщину, оказавшуюся гражданской супругой пострадавшего. Подозреваемая находилась в нетрезвом состоянии.

Правоохранительными органами на данный момент ведется расследование обстоятельств произошедшего преступления. В региональном СК подтверждают, что заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 уголовного кодекса РФ.