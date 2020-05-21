В Воронеже ФСБ задержала за взятку в 1,4 млн сотрудника «Россельхозбанка»

Вчера, 22:02

Крупную сумму денег мужчина получил за открытие кредитной линии на 155 млн рублей, сообщили в СУ СКР.

В Воронеже начальник отдела «Россельхозбанка» получил под контролем оперативников ФСБ взятку в размере 1,4 млн рублей. Сотрудника финучерждения задержала группа правоохранителей сегодня днём, 21 мая, после того, как он, получив вознаграждение, открыл кредитную линию на 155 млн рублей одному из местных предпринимателей.

В СУ СКР по Воронежской области пояснили, что с 2016 по 2018 годы ИП подал в «Россельхозбанк» две заявки по кредитам, но положительного решения получить так и не смог. Вскоре за разрешение на выдачу кредитных средств подозреваемый потребовал от бизнесмена 1,4 млн рублей — взятку в особо крупном размере. О злоупотреблениях начальника отдела «Россельхозбанка» в Воронеже прознали в ФСБ и в итоге нашли достаточно оснований для его задержания. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.