Мошенники обчистили московского пенсионера на семь миллионов рублей

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Аферисты представились юристами, и это был их гонорар за «консультацию».

Хороший юрист стоит хороших денег, но пожилой москвич не предполагал, что ему придется заплатить за консультацию семь миллионов рублей. Мошенники ловко обчистили доверчивого пенсионера и сразу сумели выудить у него восемьдесят тысяч. Однако этим псевдо-юристы не ограничились. Они заставили жертву своих махинаций сделать еще несколько аналогичных переводов и в итоге накопилось семизначное число. О случившемся журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Предварительно, злоумышленники орудовали в офисе на Беговой улице. Там стражами правопорядка были задержаны двое мужчин и женщина. В офисе изъяли несколько мобильных телефонов и компьютеры с базой данных о гражданах.

Задержанным инкриминировали «Мошенничество» и взяли под стражу. На данный момент уголовное дело уже заведено. При этом остается неизвестным, откуда у простого пенсионера нашлось семь миллионов рублей и по каким вопросам он хотел проконсультироваться.