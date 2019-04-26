Хорошо отдохнули: в Славянске пенсионера обокрала «ночная бабочка»

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Уроженке Сочи грозит до 6-ти лет тюрьмы.

Несколько дней назад в отделение полиции Славянского района Краснодарского края пришел пожилой мужчина с целью подать заявление о пропаже денег с карты. Как рассказал потерпевший, бесследно исчезло 40 000 рублей.

Восстанавливая хронологию событий, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что вечер и ночь пенсионер провел не один, а в компании молодой девушки. Произошла классическая ситуация: мужчина проснулся, а он прекрасной дамы и след простыл. Как оказалось, девушка являлась представительницей «древнейшей профессии», поэтому подозрения сразу упали именно на нее.

22-летняя знакомая мужчины была задержана практически по горячим следам. Допрос помог доказать, что славянского пенсионера обокрала «ночная бабочка». Злоумышленница, узнав пин-код карты клиента, перевела денежные средства на свою карту, и купила себе ювелирные украшения.

Имея сильную доказательную базу, Следственный комитет завел дело, руководствуясь статьей 158 Уголовного Кодекса «Кража». Наказание за это преступление может составлять до шести лет пребывания в колонии.

Итог данного происшествия таков: 66-летний мужчина-ловелас лишился крупной суммы, а девушка лишилась своей свободы, позарившись на чужие финансы. Хорошо отдохнули, вот и результат.