Прокуратура Воронежа сообщила, в каких районах стали убивать чаще

Сегодня, 14:21

По общей ситуации в области за прошлый год умышленно убивать стали меньше.

Прокуратура сообщила, что количество убийств снизилось на 18%. За прошлый год их было 84, а за год до этого 103. Спад наблюдается именно в городе. Эту статистику сообщили в прокуратуре Воронежа на днях.

За прошедший год больше всего убийств совершили в Ленинском районе. Зафиксировано 5 случаев, а за год до этого всего один. Подобная ситуация и в Советском районе, было 9, а стало 12.

Прокуратура сообщила, что в Центральном районе зафиксировано всего одно убийство, и он стал самым безопасным, если смотреть со стороны преступности.

Если смотреть по области, то аналогичные преступления чаще совершались в Воробьёвском и Верхнехавском районах. За прошлый год в них зафиксировано по три убийства, а за 2017 год их не было совсем. В Семилукском районе в 2017 году было 5 убийств, а вот в 2018 уже 8.

А вот по числу преступлений, которые связанны с умышленным причинением вреда, наблюдается спад. Процент таких преступлений по области уменьшился практически на 30%.