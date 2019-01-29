«Бандиты-молокососы»: В России криминальное движение «АУЕ» набирает обороты и охватывает сотни школ

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Бандитское детское формирование «АУЕ» без труда втягивает школьников в криминал, заставляет заниматься преступными делами, врать родителям, вести аморальный образ жизни. И выбраться из этой опасной ловушки ребенку бывает очень трудно, а иногда и невозможно.

Согласно информации, появляющейся в сети, можно сделать вывод, что криминальное движения «АУЕ», появившееся в 2000-х годах, набирает обороты и охватывает сотни школ России. Школьников вовлекают в преступные дела, учат воровству и бандитской романтике, а удерживают зачастую их внутри движения с помощью шантажа. Для этого более старшие дети просят младших школьников совершить какое-то запрещенное действие, к примеру курение, а затем грозят тем, что расскажут все родителям. Так дети попадают в опасную группировку под названием «АУЕ».

Общественные деятели давно предлагают запретить все, что связано с криминальным движением «АУЕ», но пока что такая работа не приносит никаких результатов. Дети все чаще бывают замечены в мелких кражах, в том числе и у себя дома - родители изначально могут и не заметить пропажи средств. В данном направлении характерно использование «блатных понятий», которыми «бандиты-молокососы» пытаются заинтересовать других школьников, делая из данной субкультуры настоящий тренд.

Как правило, в «АУЕ» попадают дети из неполных и неблагополучных семей, которые могут быть обижены на жизнь, а участие в бандитском движении придает им иллюзию смелости и решительности. Правда, «АУЕ» разрушает нестабильную психику ребенка, и даже может стать причиной его смерти - внутренние распорядки бандитского сообщества настолько жестоки, что вступив в него однажды, оттуда невозможно выбраться.

Стоит только вспомнить истории из Петербурга, которые там случались не так давно, когда толпа детей кричали бранью на полицейских и закидывали их машину всяким мусором. Жуткие разбои в ТЦ уже практически обычное дело для России. Примеров можно привести ещё десятки, и все они по-настоящему ужасные.

Родители должны понимать, что резко появившаяся ложь ребенка и постоянные просьбы дать денег на нужды могут быть первыми признаками того, что школьник попал в «АУЕ». Стоит обращать внимание и на речь ребенка, а при первом появившемся тюремном слове в речи срочно бить тревогу и подключать неравнодушных родителей его одноклассников. Только взрослые своей внимательностью могут предостеречь наследника от беды и от тюрьмы в дальнейшей жизни.