Украсть за 60 секунд: Воры на самокатах начали ограблять банки

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Подозреваемый в ограблении банка использовал самокат «Jump» в качестве транспортного средства.

В Техасе убегающий с места преступления грабитель использовал необычное транспортное средство для побега – самокат. Подозреваемый, 19-летний парень по имени Лука П. Манджарано, как сообщает полиция, вошел в банк в Остине и передал записку кассиру с требованием сдать наличные деньги. После получения денег Манджарано скрылся с места происшествия на электрическом самокате «Jump».

Тот факт, что у двухколесного самоката максимальная скорость около 15 миль в час, не стала единственным недостатком схемы подозреваемого, поскольку он, к тому же, использовал свою учетную запись в приложении «Jump», чтобы арендовать скутер. Пытаясь сбежать с места преступления за «60 секунд», воры, использующие услуги аренды самокатов и скутеров, должны загрузить приложение и оплатить аренду, прежде чем они смогут использовать транспортное средство, при этом арендная плата рассчитывается поминутно.

Полицейские начали свое расследование, используя записи с камер наблюдения, чтобы проследить маршрут, по которому подозреваемый покинул место преступления на электрическом самокате. Затем они смогли использовать улики, взятые из отснятого материала, чтобы сопоставить данные подозреваемого с его учетной записью в приложении «Jump» после того, как попросили компанию Uber, руководство «Jump», сотрудничать в поисках грабителя.

Преступление было совершено в декабре 2018 года, и на прошлой неделе Манджарано был обвинен в грабеже. Сейчас подозреваемый ожидает суда. К слову сказать, это не первое преступление на необычных транспортных средствах. Мало того, что их самих пытаются украсть, так ещё и используют в других делах. До этого известны случаи подобного использования самокатов и скутеров.