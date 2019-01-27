В Барнауле на девушку напали «сборник России» и «охранник»

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Нападение произошло накануне около 21-00. Местом инцидента стало здание по Солнечной поляне,5 корпус 1.

Согласно поступившей информации, в Барнауле на одиноко идущую девушку напали двое мужчин. Исходя из их одежды, один был «сборник России», а другой – «охранник».

Девушка оказалась не робкого десятка. Она никак не хотела отдавать грабителям свою сумочку и оказала активное сопротивление. Помимо того, она громко кричала с призывами о помощи.

Незадачливый криминальный дуэт был вынужден удалиться ни с чем. Девушка позвонила правоохранителям и сообщила приметы нападавших.

На одном была белая куртка, черная надпись на которой гласила «Сборная России». На втором, напротив, была чёрная куртка с надписью «Охрана».

По таким приметам найти злоумышленников не составило особого труда. Они были задержаны неподалёку от места нападения. Возможно, поджидали следующую жертву.