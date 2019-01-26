В больницы и школы Рязанской области поставлялись фальсифицированные молочные продукты

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Решением Рыбновского районного судя Рязанской области от 11 января индивидуальный предприниматель Исаев Василий Николаевич признан виновным в поставках фальсифицированных продуктов питания в магазины и соцучреждения.

Суд рассматривал иск Роспотребнадзора к Исаеву. Поддельные сливочное масло, творог, сыры, молоко жулик поставлял десяткам учреждений: областному перинатальному центру, нарко- и кожвендиспансеру, детскому тубсанаторию «Кирицы», детскому саду № 102, школе-интернату № 26 и другим больницам и школам.

Инициировало судебный процесс ООО «Альянс». На поддельных этикетках Исаев вместе с фирмой-однодневкой указывал адрес завода в Пронске, принадлежащего ООО «Альянс». А названий этих фирм-однодневок было много: ООО «Восток Молоко», ООО «Март», ООО «Ливад», ООО «ТРЕЙД-ЛАЙН», ООО «Вариант», ООО «Сырная долина», ООО «Молодел», ООО «Кварта».

Действия индивидуального предпринимателя признаны противоправными. О мерах наказания, определенных судом, пока не сообщается. Известно лишь, что в мае 2018 года Исаева оштрафовали на сумму 20 тыс. руб. за поставку молочной продукции ООО «СкайМилк». Местом нахождения этого предприятия указывался поселок Пронск, в реальности же такого предприятия там не было, как выяснили работники регионального управления Роспотребнадзора.

Это фиктивное предприятие ООО «СкайМилк» также поставляло молочную продукцию в школы, дошкольные и медицинские учреждения. Молочная продукция, поставляемая от имени ООО «СкайМилк», региональным управлением Роспотребнадзора признана несоответствующей требованиям качества и безопасности.