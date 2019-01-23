Пильщики: В Ленобласти раскрыли пищевой картельный сговор родственников

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Это выяснилось при проверке торгов, касающихся поставок продуктов питания. Не сложно догадаться, что средства были бюджетными и предназначались для обеспечения госучреждений.

В Ленобласти раскрыли пищевой картельный сговор родственников. Они распилили госзакупки на общую сумму в 10 млн рублей.

Это нарушение вскрыли антимонопольные разбирательства. В ходе них было установлено, что в период 2016-2018 годы некоторые региональные компании решились на заключение картельного сговора.

Его цель была очень проста. Это гарантия победы на торгах. Там определялся победитель для того чтобы поставлять продукты питания для образовательных, социальных и лечебно-профилактический учреждений Ленобласти.

Участники картеля пришли к сговору очень легко. Все они, как оказалось, были родственники.

В одной компании руководителем был глава семейства. Другую возглавляла дочка. Третьей руководил сын и двоюродные братья.

Все они даже просили прекратить любые разбирательства, поскольку это является «делами семейными», а вовсе не каким то непонятным картелем.

Схема махинации была очень простой. Участники сговора при аукционе занимались активным сбиванием цен конкурентов «ниже среднего». Победителем оставался лишь глава в «продуктовой семейке».

Он предлагал цену ниже конкурентов, но на уровне вполне комфортной для себя. Когда те под воздействием активного демпинга сходили с дистанции, он оставался единственным. Его родственники с запредельно низкими ценами быстро «линяли».

Таким образом, эти предприниматели выиграли за три года шесть аукционов.