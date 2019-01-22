Сегодня, 08:59

Предварительно сообщено, что злоумышленником была сделана попытка ухода от погони. Это случилось на территории Ивнянского района, неподалёку от села Покровка.

Под Белгородом пьяный автомобилист протащил полицейского несколько метров на капоте. Он явно не хотел, чтобы правоохранители зафиксировали его состояние.

Неподалёку от Покровки нарядом инспекторов ДПС была сделана попытка остановить проезжающий мимо автомобиль. Его водитель решил проигнорировать это и попытаться скрыться.

Правоохранители пустились в погоню и настигли злоумышленника на территории села Рождественка. Там он был вынужден остановиться на улице Гагарина.

Когда инспектор ДПС подошёл к автомобилю нарушителя, тот неожиданно опять рванул с места и несколько метров вёз правоохранителя на своём капоте.

В итоге, 58-летний мужчина был задержан. Оказалось, что он нетрезв. Мало того, он в момент инциденты был лишён прав. И также за езду в нетрезвом виде.

Травмы, нанесённые инспектору ДПС, и повторная пьяная езда могут стоить лихачу пяти лет за решёткой.

Информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД.