В Москве похищенный мужчина смог освободиться и расстрелять похитителей

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Инцидент произошёл на Октябрьской улице. Там на человека напала группа людей, силой усадив в автомобиль ВАЗ.

Они требовали выплаты им крупной суммы денег. Однако, похищенный в Москве бизнесмен показал, что он совершенно бесстрашный. Мужчина смог не только освободиться, но и расстрелять своих похитителей.

Бизнесмен сообщил похитителям, что требуемые у него деньги находятся в его доме в Оболенском переулке. Когда злоумышленники немного расслабились, он вырвался и закрылся в своём, расположенном рядом с жильём, бронированном Mercedes Gelandewagen.

Оттуда он с помощью травматического пистолета стал стрелять по своим обидчикам. После этого он направил свой мощный автомобиль на ВАЗ на настоящий таран. Один похититель оказался в нём заблокированным.

По неподтверждённой информации, злоумышленники пытались получить у своей жертвы 20 млн рублей.