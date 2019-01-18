В Ростове женщина хотела получить маткапитал за несуществующего ребенка

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Мошенники ищут всевозможные уловки для получения незаконной материальной выгоды. Так, ростовчанке грозит тюремный срок за присвоение полмиллиона рублей за придуманного ребенка.

Жительница Сальского района Ростовской области решила обогатиться за счет государства, а для этого она воспользовалась программой государственной помощи матерям и получила солидную выплату материнского капитала. Правда вот ребенка у нее не оказалось.

Примечательно, что контролирующие органы изначально не заметили подлога документов, но быстро смогли опомниться и направить к мошеннице проверку, которая и выявила подлог. Женщина даже не успела потратить полученные 450 тысяч рублей. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили и задержали 37-летнюю ростовчанку. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит женщине, - до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, на данный момент преступница находится под подпиской о невыезде.