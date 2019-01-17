В Новосибирске появился грабитель секс-шопов в клетчатом шарфике

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Это подтвердил очередной случай, произошедший 17 января. Из особых примет злоумышленника продавцы отметили только его клетчатый шарфик.

В Новосибирске любители продукции секс-шопов готовы их грабить. Это подтвердил очередной случай в таком магазине сети «Дон Феромон».

Камеры зафиксировали момент ограбления. На роликах видно, что вошедший в секс-шоп мужчина имел при себе нож. Он сразу стал угрожать физической расправой продавцу, который в тот момент там находился.

В итоге, тот решил не рисковать своей жизнью. Он отдал нападавшему всё, что на тот момент находилось в кассе. Добычей налётчика стали 3 тысячи рублей.

Владелица сети секс-шопов под этим названием в Новосибирске уже сообщила, что и в других её магазинах был зафиксирован мужчина в клетчатом шарфе, который сразу бросался в глаза.

Видимо, он готовился к преступлению заранее, выбирая точку, которую можно наиболее легко ограбить.

Также не исключается, что заметный клетчатый шарф был лишь отвлекающей деталью. После «дела» преступник вполне мог от него избавиться.

Особо отмечается, что специфической продукцией магазина, где многие товары стоят значительно больше, мужчина не заинтересовался.

Сейчас правоохранители занимаются поиском грабителя. На вид, ему около 50-ти лет.