Настя Рыбка планирует после освобождения работать на телевидении

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Скандальная беларусская модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала о своих планах после освобождения из тюрьмы в Таиланде.

«Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить только на более высоком уровне», — рассказала девушка.

Она хочет работать с людьми, обсуждает сотрудничество в индустрии телешоу, но углубляться в эту тему девушка не пожелала, сказав, что не хочет говорить об этом заранее, пока еще ничего не получилось.

Накануне, 15 января, таиландский суд объявил приговор Анастасии Вашукевич, также как и её «учителю» Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, обвиняемым в организации нелегальных секс-тренингов в 2018 году.

Анастасию Вашукевич депортируют. Сейчас она находится в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. Адвокат, представляющий Вашукевич, сказала, что ей и семи обвиняемым назначили условные 18-месячные тюремные сроки и штрафы в 100 000 батов ($3135), которые были отменены в связи с тем, что они уже отбыли девять месяцев с момента предъявления им обвинений.

Вся группа была арестована в феврале 2018 года в отеле в приморском курортном городе Паттайя, где Вашукевич и российский самозваный сексуальный гуру Александр Кириллов, один из подсудимых, проводили сексуальные тренировки, полностью одетые, по крайней мере, когда полиция и репортеры взорвались к ним.

Первоначально они были приговорены судом в Паттайе к трем годам тюремного заключения, но приговоры были уменьшены вдвое, поскольку они признали себя виновными, что является стандартной процедурой в судебных процессах в Таиланде.

Максимальный срок тюремного заключения составляет 10 лет.

Адвокат, попросивший не называть его имени, поскольку он опасался нарушить правила суда, заявил, что группу должны освободить во вторник вечером и затем депортировать.

Настя Рыбка в прошлом году вызвала международный интерес, заявив, что записи российского олигарха Олега Дерипаски говорят о вмешательстве в выборы в США 2016 года.

Дерипаска имел рабочие отношения с Полом Манафортом, руководителем избирательной кампании Трампа, который находился под следствием специального прокурора Роберта Мюллера и осужден в прошлом году за налоговые и банковские мошенничества.

На ранних стадиях их задержания группа по обучению сексуальной ориентации направила ноту в посольство США через посредника, обратившись за помощью и политическим убежищем. Вашукевич указала, что она передаст записи, которые, как она утверждала, у нее есть, если США помогут ее освобождению, но позже отозвала предложение, предполагая, что она и Дерипаска достигли соглашения.

Разоблачение Вашукевич предполагаемого романа с Дерипаской вызвало обвинения оппозиции в коррупции высших должностных лиц России. Общественный скандал разразился в начале февраля прошлого года, когда Алексей Навальный опубликовал в своих постах расследование, предполагающее коррупционные связи между Дерипаской и высокопоставленным кремлевским чиновником, вице-премьером Сергеем Приходько.