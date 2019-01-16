Допился до «белки»: Под Смоленском мужчина отрубил голову своей жене

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В России продолжаются страшные преступления на почве пьянства. Очередное произошло в деревне Козловка, являющейся пригородом Рославля.

Видимо, местный житель, действительно, допился до «белки». Иначе не объяснить, почему мужчина, проживающей под Смоленском, отрубил голову своей жене (по другим сведениям – сожительнице).

Погибшей было лишь 47 лет. 16 января её тело было обнаружено в одном из деревенских домов. У трупа была рубленая рана шеи.

Подозреваемым считается её сожитель в возрасте 43 года. Он уже задержан.

Информация предоставлена пресс-службой регионального СУ СК.

Следствие и эксперты уже работают по этому инциденту.

Несколько странным является то, что жители деревни, судя по всему, не спешат комментировать это страшное событие.