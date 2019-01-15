Дольше сидеть не придётся: Лесли и Рыбка получили в Таиланде условные сроки

Сегодня, 15:16

Свою вину в том, что они организовывали там нелегальные секс-тренинги, парочка полностью признала. Теперь их ожидает депортация.

Дольше сидеть в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли не будут. Они вместе с шестью другими подсудимыми по этому делу получили условные сроки.

Судьи за их правонарушение определили реальное наказание в виде тюремного заключения на срок 9 месяцев. Они его уже отбыли. Теперь они получили условные сроки.

В ближайшее время их ждёт депортирование на территорию Белоруссии и России по факту своего гражданства.

Ранее Лесли и Рыбка через своего адвоката пытались выйти на американского дипломата, чтобы тот вывез их в США. С их слов, они могли быть полезны, поскольку знали кое-что о политических убийствах в России, поэтому в Таиланде их убьют. Как видим, вполне себе нормально дожили до суда.

Решение тайских судей датировано 15 января.

Вашукевич и Кириллов (настоящие фамилии Рыбки и Лесли) были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года в одной из гостиниц Паттайи во время «урока».

Им инкриминировали незаконное проведение секс-тренингов и нарушение визового режима.