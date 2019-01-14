Мэр Гданьска умер после ножевого ранения

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Павел Адамович, мэр Гданьска, умер в больнице на следующий день после того, как его ударили ножом на сцене во время благотворительного мероприятия.

53-летний Павел Адамович подвергся нападению на сцене перед сотнями людей в воскресенье. Он был госпитализирован с серьезными травмами живота и перенес пятичасовую операцию.

27-летний преступник с уголовным прошлым по имени Стефан был арестован за это нападение. Полиция считает, что он использовал пропуск СМИ, чтобы получить доступ к сцене. Местные телевизионные кадры показали, что подозреваемый, которого недавно выпустили из тюрьмы, размахивал оружием и кричал.

По сообщениям, он кричал, что «Адамович мертв» и что партия «Гражданская платформа», которая возглавляла предыдущее правительство и поддерживала переизбрание Адамовича, незаконно заключила его в тюрьму. Он также сказал, что его пытали за решеткой.

Министр здравоохранения Польши в понедельник подтвердил, что Адамович скончался от полученных травм. «Мы не смогли победить», - заявил Лукаш Шумовски местным СМИ.

Мэр подвергся нападению во время посещения «Большой оркестр Рождества» - ежегодного мероприятия, на котором добровольцы собирают деньги на медицинское оборудование в больницах.

За несколько минут до того, как его зарезали, Адамович разместил фотографию со сцены в Instagram.

Мэр был известен своими либеральными взглядами и оппозицией правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS). Он был родом из Гданьска и был мэром города в течение 20 лет.

После того, как стало известно о серьезности его состояния, местные жители встали в очередь в больнице, чтобы сдать кровь. В своем твиттере в понедельник премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал убийство Адамовича «огромной трагедией» для страны.

В ответ на нападение по всей Польше планируются митинги против насилия.

Обвинения против нападавшего должны быть изменены с покушения на убийство, сказала пресс-секретарь гданьской прокуратуры после смерти Адамовича.

Политики по всему политическому спектру в Польше осудили нападение, включая членов правящей националистической Партии права и справедливости (PiS), таких как премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр внутренних дел Йоахим Брудзинский. Адамович был откровенным противником PiS.

«Я выражаю большую боль в связи с трагической смертью из-за криминального нападения на мэра Павла Адамовича. Мы выражаем солидарность с его семьей», - заявил в своем Twitter пресс-секретарь Ярослава Качиньского, лидера правящей партии страны.

Президент Польши Анджей Дуда встретится с лидерами политических партий в понедельник, чтобы организовать марш против насилия и ненависти после нападения.

Адамович выделялся своими инициативами, направленными на то, чтобы побудить мигрантов искать убежища в Гданьске, северном польском городе, а также поддержкой кампании протеста в защиту верховенства закона в Польше против усилий PiS по усилению контроля над судебной системой и другими органами.

Адамович был одним из старейших мэров Польши, занимая свою должность в Гданьске с 1998 года. На региональных выборах 2018 года он набрал 65% голосов.