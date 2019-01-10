В Краснодаре нашли замурованное в подвале тело мужчины

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Помимо того, при обыске в доме была найдена литература и предметы, относящиеся к националистической направленности. Это произошло в ходе проведения расследования

В Краснодаре оперативники нашли замурованное в подвале тело мужчины. Кем это было совершено, устанавливается.

Когда в одном из городских домов производился обыск, оказалось, что проживавший там житель Краснодара хранил у себя оружие с боеприпасами.

Дальнейшее показало, что у мужчины были националистические взгляды, а в планах – нападение на правоохранителей.

Связи злоумышленника были установлены достаточно быстро. По выявленным адресам отправились оперативники. В одном из домов и было обнаружено замурованное тело.

Оно находилось в заложенном кирпичом подвале жилища.

Информация предоставлена пресс-службой регионального УФСБ.