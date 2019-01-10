В Краснодаре нашли замурованное в подвале тело мужчины

Помимо того, при обыске в доме была найдена литература и предметы, относящиеся к националистической направленности. Это произошло в ходе проведения расследования
В Краснодаре оперативники нашли замурованное в подвале тело мужчины. Кем это было совершено, устанавливается.
Когда в одном из городских домов производился обыск, оказалось, что проживавший там житель Краснодара хранил у себя оружие с боеприпасами.
Дальнейшее показало, что у мужчины были националистические взгляды, а в планах – нападение на правоохранителей.
Связи злоумышленника были установлены достаточно быстро. По выявленным адресам отправились оперативники. В одном из домов и было обнаружено замурованное тело.
Оно находилось в заложенном кирпичом подвале жилища.
Информация предоставлена пресс-службой регионального УФСБ.