В Нижнем Новгороде пенсионерка убила своего сына бутылкой

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Она нанесла тому удар по голове в ходе внезапно возникшей ссоры. Инцидент произошёл на территории Автозаводского района в доме на улице Дьякова.

Семейный конфликт в Нижнем Новгороде завершился тем, что пенсионерка убила своего сына. Для этого она воспользовалась обычной бутылкой.

У 58-летней женщины вместе с её 38-летним сыном проходило совместное застолье. В ходе него мужчина подвергал упрёкам личную жизнь матери.

Та не выдержала и схватила первое, что попало под руку. От удара её сын скончался. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать его смерть.

Ранее женщина судимой не была. Свою вину она полностью признала. Мера пресечения – домашний арест.